Esiste una rara variazione genetica legata alle persone mancine

Da sempre le persone sono state affascinate dal fenomeno della mano dominante. E ancora oggi non conosciamo con certezza le cause per cui una piccola parte della popolazione preferisca usare la mano sinistra rispetto alla destra, ma un nuovo studio genetico potrebbe portarci più vicini alla soluzione.

Come abbiamo imparato recentemente, non esiste un singolo “gene dei mancini”; la situazione è decisamente più complessa e, come nel caso dell’asma o della nostra altezza, si tratta di una caratteristica poligenetica (ovvero causata dal piccolo contributo di molti, diversi geni).

Ora però, i ricercatori olandesi del Max Planck Insitute hanno scoperto delle rare varianti genetiche in grado di alterare le proteine associate con le persone mancine.

“Il nostro studio è stato guidato da un mistero della biologia: qual è la base genetica dell’asse sinistro-destro del nostro cervello?” Questa è la domanda posta da Clyde Francks, a capo del gruppo di ricerca. “Sappiamo che i due emisferi cerebrali iniziano a svilupparsi ad intervalli diversi, ma il meccanismo è sconosciuto.” Secondo Francks, trovare i geni legati all’asimmetria del cervello è la chiave per risolvere il mistero.

Il team ha scoperto che l’ereditarietà dei geni mancini è molto bassa, vicina all’1%. Ma ha anche trovato il gene TUBB4B, il quale ha una probabilità 2,7 volte maggiore di contenere le varianti delle persone mancine. Questo gene in particolare “progetta” le proteine che danno poi forma alle cellule.

In altre parole, i ricercatori suggeriscono che l’asimmetria cerebrale sia perlopiù casuale ed avvenga durante la formazione embrionale, ma le proteine di TUBB4B potrebbero essere d’aiuto nella creazione dell’asse sinistro-destro.

In futuro, i ricercatori vorranno approfondire le loro scoperte focalizzandosi sull’asimmetria e sul perché sembri esserci un lieve collegamento tra le persone mancine e l’autismo (legato anche alla sinestesia).

Su Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti di oggi.