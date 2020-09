Esiste una rarissima condizione medica che fa vedere i volti delle persone 'mezzi sciolti'

Un caso di studio, pubblicato sulla rivista Current Biology, descrive una rarissima condizione medica di un paziente che fa apparire i volti di chi guarda come "mezzi sciolti". Nonostante la vista perfetta, infatti, il soggetto descritto non è in grado di vedere i volti delle persone senza che siano distorti visivamente.

Conosciuta come hemi-prosopometamorphopsia (hemi-PMO) si tratta di una condizione registrata solo 25 volte nella storia medica ed è causata da qualche forma di danno cerebrale. Per il paziente in questo caso di studio, soprannominato semplicemente A.D dai ricercatori, la condizione era il risultato di una lesione nella regione dello splenio del cervello, la parte terminale del corpo calloso, un'area associata alla vista.

Questo disturbo è stato studiato raramente poiché spesso svanisce con il tempo. Per comprendere meglio la strana condizione, i ricercatori hanno mostrato al soggetto dello studio una serie di immagini di volti e altri oggetti su diversi piani, con diverse angolazioni e diverse prospettive. I risultati hanno mostrato che era in grado di vedere correttamente oggetti inanimati, ma i volti erano quasi sempre distorti nonostante fossero ruotati e girati.

I volti apparivano come "fusi" nelle regioni che potrete osservare in calce alla notizia. "Ogni volta che vediamo un volto, il cervello regola la nostra rappresentazione di quel volto in modo che le sue dimensioni, il punto di vista e l'orientamento corrispondano a quelli archiviati nella memoria, proprio come i sistemi di riconoscimento facciale utilizzati da Facebook e Google", afferma il co-autore dello studio Brad Duchaine, ricercatore principale del Social Perception Lab al Dartmouth College.

Poiché questo disturbo spesso svanisce con il tempo, non possiamo far altro che augurare ad A.D. una guarigione rapida.