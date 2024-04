Esiste un ristorante dove l'intelligenza artificiale fa tutto: ma anche cucinare?

Mangereste in un ristorante gestito dall’intelligenza artificiale? Probabilmente è questa la domanda che si sono posti i gestori di Caliexpress, un nuovo ristorante che ha aperto i battenti a Pasadena, in California.

La particolarità di questo ristorante è legata alla sua natura tech. Al suo interno infatti è presente tutta la tecnologia di Miso Robotics, la società nota per aver creato la prima stazione di frittura robotica basata sull’IA Flippy e PopID, un’altra azienda tech che ha progettato un sistema per inviare gli ordini basato sull’autenticazione biometrica.

All’interno di Caliexpress la tecnologia ed intelligenza artificiale sono i protagonisti assoluti. Il robot Flippy, dotato di una serie di sensori, è in grado di cucinare i condimenti mentre gli hamburger vengono preparati da “BurgerBot”, un altro robot autonomo.

L’amministratore delegato di PopID si è detto soddisfatto per tale risultato, ed ha voluto come sottolineare come “questo sarà il primo ristorante al mondo dove sia l’ordinazione che ogni singolo processo di cottura è completamente automatizzato. Il connubio tra queste tecnologie ci ha consentito di creare il ristorante più autonomo al mondo, dopo anni di ricerca, sviluppo ed investimenti in una realtà composta da aziende rivoluzionarie”.

Insomma, mentre Amazon ha rivoluzionato il modo di fare la spesa con Amazon Go, Caliexpress mira a fare lo stesso ma nel campo della ristorazione. Voi vi fidereste? Fatecelo sapere nei commenti.

