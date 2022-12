Esiste un robot in grado di generare un abbraccio 'perfetto'

Dopo aver visto quali siano le caratteristiche di un abbraccio perfetto, vediamo il nuovo robot realizzato esclusivamente per far questo: donare abbracci.

Un team di ricercatori del Max Planck Institute for Intelligent Systems, ha ideato dopo anni di ricerche un robot chiamato "HuggieBot 3.0", ovvero l'ultima versione di un androide in grado di ricreare abbracci umani, portando conforto e tante coccole al prossimo.

Nel momento in cui ci fermiamo a riflettere su tutte le varie attività in cui ci possono aiutare i robot, gli abbracci molto probabilmente non rappresentano la prima cosa che ci viene in mente. Tuttavia a quanto pare, alcuni robot hanno delle doti sorprendenti.

Il nuovo HuggieBot 3.0 è in grado di riconoscere infatti il contatto umano basandosi sui gesti della persona che ha di fronte, al fine di garantire un vero e proprio "abbraccio perfetto". Il torace e le braccia sono costruiti con materiale morbido simile alla pelle di una vera persona, ed è caratterizzato inoltre da diversi sensori capaci di calcolare il grado di pressione da utilizzare.

È da sottolineare che il team di esperti ha iniziato a lavorare ad un robot simile già dal 2016, ma solo oggi a distanza di sei anni, alcuni dei volontari che si sono fatti abbracciare da HuggieBot 3.0 hanno dichiarato di sentirsi decisamente più compresi dal robot rispetto alle precedenti versioni.

Nonostante sia chiaro che nulla potrà mai sostituire un abbraccio umano, i creatori stanno già lavorando ad una quarta versione che dovrebbe migliorare ancor di più le sue prestazioni. Tenendo però in considerazione che oramai esiste anche la durata del bacio perfetto, viene da chiedersi se non sarebbe forse meglio lasciare più spazio alla spontaneità, anziché calcolare "perfettamente" ogni cosa.