iRobot brevetta un aspirapolvere che evita i 'bisognini' di cani e gatti

Il nuovo robot aspirapolvere di iRobot, Roomba J7s, si prospetta essere uno dei più avanzati dispositivi smart per le pulizie al mondo, impiegando un'intelligenza artificiale con il solo scopo di evitare i bisogni dei vostri animali domestici.

Il problema degli escrementi di cani e gatti è piuttosto annoso per i robot aspirapolvere, che rischiano di imbrattare stanze intere con i "ricordini" su cui passano. Per questo, il CEO di iRobot Colin Angle si è impegnato per l'implementazione sui nuovi Roomba di un'intelligenza artificiale volta ad arginare il problema: secondo le sue stesse parole, "ci abbiamo lavorato per molto tempo, e garantiamo che funziona".

Addirittura, Angle parla di anni di ricerca per risolvere l'annoso problema dei bisogni dei nostri amici animali, invitando il pubblico a diffidare dei robot della concorrenza, come Roborock S6 MaxV e 360 Smart Life robot vacuum, che vantano un sistema simile a quello brevettato da iRobot ma non affidabile, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

La nuovaIA di iRobot verrà implementata sui nuovi dispositivi dell'azienda, i Roomba J7+, con la versione 3.0 del sistema operativo iRobot Genius, che verrà lanciata nei prossimi giorni. Il nuovo sistema vanterà anche altre feature, come una modalità silenziosa, l'uso dell'IA per identificare i mobili e l'opzione "Clean When I'm Away", che collega il robot allo smartphone del proprietario e dà inizio al ciclo di pulizie quando questi si allontana da casa.



In attesa di verificare se l'intelligenza artificiale di iRobot funzioni davvero, TCL ha annunciato il nuovo robot aspirapolvere Sweeva 6500, capace di creare una mappa dell'interno della casa, mentre Dyson ha redatto un vademecum sui materiali dannosi per i propri dispositivi.