Esiste una sindrome che permette di sentire il sangue che si muove nel nostro corpo

Conoscevate la sindrome che riesce a far sentire ogni singolo rumore proveniente dal nostro corpo? Si tratta di una condizione che porta chi ne è affetto, a non aver mai sperimentato il "suono" del silenzio.

Dopo aver conosciuto la sindrome dei capelli non pettinabili, ecco un nuovo particolare disturbo sconosciuto alla maggior parte delle persone. Negli ultimi anni, a parlare di questa insolita e rarissima patologia è stata Gemma Cairns.

Le sue parole lasciano perfettamente intuire tutto ciò che ha vissuto giorno dopo giorno: "Non ho mai sentito il silenzio completo. Ho sempre sentito rumori. Ho sempre sentito i miei occhi muoversi e il mio cuore battere nella mia testa".

Dopo anni nei quali i medici le prescrivevano farmaci, solo nel 2016 le fu diagnosticata una sindrome da deiscenza del canale semicircolare superiore bilaterale. Nonostante il nome possa sembrare uno scioglilingua, si tratta di una condizione reale, solitamente sviluppata a seguito di un trauma cranico, ma in questo caso era stranamente presente sin dalla nascita.

Nello specifico, i canali semicircolari sono una componente dell'orecchio interno, fondamentali per l'equilibrio; in caso di deiscenza si avrà un assottigliamento del canale semicircolare superiore che rende l'orecchio molto più sensibile ai rumori e alla pressione, al punto da far percepire addirittura il fluire del sangue del proprio corpo.

In questo caso, alla signora Cairns manca parte dell'osso temporale in entrambi i canali uditivi e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, che forse le consentirà di sperimentare per la prima volta il silenzio assoluto.

Tra la sindrome della testa che esplode e questa che non ci permette di assaporare il silenzio, appare evidente quanto poco conosciamo ancora il nostro corpo, sempre pronto a sorprenderci.