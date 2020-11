Esiste una sola giraffa bianca al mondo e dobbiamo proteggerla ad ogni costo

Fino a poco tempo fa esistevano tre giraffe bianche ma, purtroppo, due sono state uccise brutalmente dai bracconieri. Per questo motivo, un gruppo di ambientalisti del Kenya, con l'aiuto di un'organizzazione no profit statunitense, ha "marcato" con un dispositivo GPS l'ultimo esemplare di giraffa bianca conosciuto al mondo.

Si tratta di un maschio alto 4,5 metri con una condizione genetica nota come leucismo, che si traduce in una parziale perdita di pigmentazione. L'esemplare fa parte della specie delle giraffe reticolate (Giraffa camelopardalis reticulata); esistono circa 11.000 individui in natura e la loro popolazione è attualmente in declino.

Per salvare queste magnifiche creature è stato fondato nel 2019 il gruppo "Save Giraffes Now", che si occupa della preservazione della specie. I conservazionisti di Save Giraffes Now, con l'aiuto del Kenyan Wildlife Service e del Northern Rangelands Trust, hanno posizionato un tag GPS sull'ossicone sinistro dell'animale, quella protuberanza simile a un corno sulla sommità delle loro teste (che a volte può attirare anche i fulmini).

Il dispositivo GPS è ad energia solare e registra la posizione della giraffa ogni ora. Le informazioni vengono trasmesse ai ranger via satellite, consentendo loro di tracciare i suoi movimenti su base oraria. Se la rarissima creatura si avventurasse in un'area potenzialmente pericolosa per la sua incolumità, i ranger hanno il compito di intercettare la creatura e portarla in un'area più sicura.

Insomma, un grande sforzo per preservare questo magnifico esemplare.