Esiste una specie sulla Terra in grado di comporre, produrre e condividere musica

Il nostro pianeta abbonda di creature dalle incredibili capacità. Alcune vivono a profondità abissali, altre volano nello sterminato spazio celeste, altre ancora sanno addirittura cantare. Il miglior cantore del regno animale non si limita a questo, ma è in grado di ascoltare i suoni dall’ambiente, comporre canzoni e addirittura condividerle.

La specie di cui stiamo parlando è una nostra vecchia conoscenza, la Menura novaehollandiae, meglio conosciuta come uccello lira, che abbiamo appurato saper riprodurre alla perfezione il pianto di un bambino. Da un punto di vista puramente morfologico la specie spicca per il dimorfismo sessuale riscontrabile nei maschi, che permette loro di sfoggiare lunghe e appariscenti piume caudali.

Un recente studio, condotto dalla Western Sydney University, ha coinvolto proprio questa creatura, scoprendo che i maschi della specie possiedono la capacità di comporre canzoni dalla ragguardevole complessità, reperendo i suoni dall’ambiente circostante. Ma non è tutto, questi animali sono in grado di condividere tali melodie, mediante l’attitudine di emulazione canora nota come mimetismo vocale.

La ricerca ha coinvolto gli esemplari localizzati in Australia orientale, precisamente nel Bundjalung Country. I ricercatori, capeggiati da Fiona Backhouse, Ph.D presso la Western Sydney University, hanno individuato l’attitudine di tali uccelli a reperire i suoni più variegati da altre specie di uccelli presenti nell’ambiente e a comporre melodie complesse, modulando e unendo questa serie di sequenze vocali in una vasta gamma espressiva.

In merito a tali evidenze, Backhouse ha dichiarato: "Attraverso il nostro studio, abbiamo stabilito che ogni popolazione ha una sequenza di canti caratteristica , in cui i singoli maschi cantano la stessa sequenza di canti molte volte durante la stagione riproduttiva con solo lievi variazioni, e i suoi vicini canteranno una sequenza di canti molto simile, ma ci sono differenze tra le popolazioni".

La somiglianza tra le composizioni canore, riscontrata dallo studio, è risultata ragguardevole, permettendo di constatare la presenza di evidenti prove di mimetismo di prossimità tra individui di popolazioni limitrofe. “Questo fornisce quindi gli ingredienti per un 'gioco telefonico', per cui i cambiamenti nella struttura della sequenza evolvono in tutta la gamma delle specie . Questo processo è simile al modo in cui sorgono le differenze geografiche nella comunicazione umana.", ha continuato Backhouse.

Le melodie espresse sono caratterizzate da una notevole varietà e da un elevato contrasto acustico. Ciò ha permesso di identificare un’attitudine canora volta a migliorare costantemente il repertorio musicale a seconda delle necessità. Inoltre, le melodie sembrano subire una diversificazione spinta con il tempo, di modo da palesare il virtuosismo canoro dei maschi della specie in una sorta di “talent show naturale”.

Gli scienziati coinvolti nel progetto di ricerca hanno confermato che i risultati dello studio forniscono prove di un mimetismo vocale molto più complesso di quanto si credesse in precedenza, trasmissibile per giunta nelle varie comunità.

Queste imitazioni canore non si limitano dunque a mere riproduzioni passive di suoni, ma piuttosto a veri e propri componimenti melodici, atti ad attirare l’attenzione degli ascoltatori ed estrapolati dalla moltitudine di suoni che vivificano il mondo intorno a noi.

L’uccello lira non è, di certo, l’unica specie con attitudini musicali, come ci dimostrano le serenate degli animali che sanno cantare.