Esiste uno strato nascosto vicino al nucleo della Terra, ecco cos'è

Recentemente, un gruppo di scienziati internazionali ha svelato un fenomeno sorprendente: l'acqua proveniente dalla superficie della Terra riesce a penetrare profondamente, influenzando la regione più esterna del nucleo metallico liquido.

Questa scoperta potrebbe finalmente spiegare la presenza di uno strato sottile di materiale all'interno del pianeta, enigma che ha a lungo stimolato la curiosità degli studiosi. La crosta terrestre, un mosaico di placche tettoniche in costante movimento, ha trasportato nel corso di miliardi di anni ingenti quantità d'acqua verso il mantello inferiore.

Quando quest'acqua raggiunge il confine tra nucleo e mantello, a circa 2.900 chilometri sotto la superficie, dà vita a una potente reazione chimica. Gli scienziati hanno dimostrato che questa reazione crea uno strato superiore del nucleo ricco di idrogeno e invia silice al mantello inferiore.

La miscela di ferro e nichel nel nucleo esterno svolge un ruolo cruciale nella generazione del campo magnetico terrestre, una sorta di scudo protettivo che preserva la vita sul pianeta dai venti solari e dalle radiazioni. Comprendere il funzionamento interno della Terra e la sua evoluzione nel tempo è quindi fondamentale.

La scoperta di questo strato potrebbe avere implicazioni significative per il ciclo globale dell'acqua, suggerendo una dinamica molto più complessa di quanto si pensasse in precedenza. Questo materiale ricco di idrogeno e povero di silicio, formatosi in cima al nucleo, potrebbe avere una densità inferiore e velocità sismiche più lente, in linea con le osservazioni delle onde sismiche.

Una rivelazione, insomma, che suggerisce un'interazione nucleo-mantello molto più dinamica, con un sostanziale scambio di materiali.