Esiste una tecnologia per far ricrescere i denti? La risposta potrebbe sorprendervi

La caduta di un dente in età adulta potrebbe essere considerata da molti un vero trauma, sia per la fattura salata che si dovrà pagare dal dentista qualora si decidesse di sostituirlo, sia perché una volta caduto, il dente, non tornerà mai più e resterà solo uno spazio vuoto. Esiste una tecnologia per farlo ricrescere? Potresti rimanere stupito.

Gli addetti ai lavori stanno esplorando diverse strade per la ricrescita dei nostri preziosi strumenti boccali, inclusi impianti di cellule staminali dentali e anticorpi monoclonali (a proposito, perché storicamente abbiamo paura dei dentisti?). Attualmente nessuna di queste tecniche è pronta, anche se le tecnologie stanno rapidamente avanzando e potrebbero essere disponibili relativamente presto.

La tecnica con le cellule staminali prevede il prelievo da un donatore con denti sani, che saranno poi impiantate in un soggetto con un dente mancante o danneggiato, nella speranza che possano ricostruirlo.

Durante degli esperimenti, gli scienziati sono riusciti a far ricrescere un dente intero in un modello animale in circa 9 settimane. Tuttavia ci sono delle incertezze: in primis, tutti i trattamenti con cellule staminali soffrono di incompatibilità, in cui è necessario effettuare una stretta corrispondenza tra il donatore e il ricevente, mentre la ricerca attuale è esclusivamente sugli animali.

Gli studi sull'uomo devono ancora arrivare sebbene le cellule staminali vengano utilizzate con successo in diversi aspetti della salute dentale, sono necessari molti più dati. A proposito, ecco come gli antichi curavano i propri denti.