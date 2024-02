Esiste un modo teorico per creare una bomba potentissima da un buco nero

I buchi neri, noti come potenti motori gravitazionali, offrono la possibilità teorica di estrarre energia, anche in assenza di un disco di accrescimento e getti. Parliamo del processo di Penrose, proposto da Roger Penrose nel 1971, che permette di estrarre energia rotazionale da un buco nero sfruttando l'effetto di trascinamento del telaio.

Questo effetto, osservato anche vicino alla Terra, è particolarmente forte vicino ai buchi neri rotanti, tanto da trascinare gli oggetti a velocità superiori a quella della luce nello spazio libero.

Il processo in questione consiste nel rilasciare massa o radiazione nel buco nero mentre si è nell'ergosfera, ottenendo un'energia extra bilanciata dal rallentamento della rotazione del mostro cosmico. Teoricamente, questo processo può estrarre fino al 20% dell'energia di massa della singolarità, un valore significativamente maggiore rispetto all'1% ottenuto dalla fusione dell'idrogeno in elio.

Un recente studio si è concentrato sui buchi neri carichi in uno spazio anti-de Sitter (AdS), che non è una brutta parole ma serve a indicare un universo con una costante cosmologica negativa (forse composto totalmente da antimateria?). Sebbene questo scenario sia puramente ipotetico e non descriva il nostro Universo, offre interessanti spunti teorici.

Gli autori dello studio hanno esaminato come estrarre energia attraverso il decadimento delle particelle utilizzando l'effetto Bañados-Silk-West (BSW), che potrebbe portare a un effetto a catena noto come bomba del buco nero. Non solo: hanno scoperto che in un universo AdS vuoto, un buco nero carico potrebbe rilasciare energia da solo, simile alla radiazione di Hawking, ma senza basarsi sulla gravità quantistica.