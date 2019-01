Esiste una possibile relazione tra massa di una galassia, e nascita delle stelle

L'universo ha circa 13,8 miliardi di anni e gli astronomi che studiano le complessità della formazione stellare attraverso il tempo cosmico stanno cercando di capire se le stelle ed i processi da cui si generano sono gli stessi sin da quando l'universo era più giovane.

Per "più giovane" si intende circa la metà della sua età attuale. da tre a sei miliardi di anni dopo il big bang, le stelle si formavano ad una velocità circa dieci volte più veloce di oggi.

Si ritiene che la formazione di stelle in una galassia sia innescata dall'accrescimento tramite gas dal mezzo intergalattico (si pensa che l'accrescimento di gas tramite fusioni tra galassie abbia un ruolo relativamente minore nel numero totale di stelle prodotte). Nelle galassie in cui si manifesta attivamente una produzione di stelle, c'è una stretta relazione diretta tra massa stellare ed il tasso di formazione di nuove stelle, e questa relazione è valida approssimativamente non solo localmente, ma persino indietro nel tempo, quando l'universo era miliardi di anni più giovane. La relazione sembra seguire il buon senso generale della "crescita della galassia per accrescimento di gas" (se si esclude il fatto che per qualche ragione le galassie più piccole - quelle con meno di dieci miliardi di stelle - sembrano produrre stelle "meno massive" del previsto). la Via Lattea è a cavallo tra i due comportamenti con circa dieci miliardi di stelle ed un tasso di circa una nuova stella all'anno. Galassie con massa minore, producono stelle con frequenza minore, per farla breve. Una conseguenza particolarmente significativa di questa scarsità nella produzione, è che le simulazioni di crescita della galassia non tengono conto di questo fattore, il che implica che le simulazioni non sono corrette per galassie più piccole.

L'astronomo Sandro Tacchella è membro di un team che ha utilizzato lo strumento Explorer sul VLT (Very Large Telescope) per ottenere ottici di galassie nella famosa immagine di galassie a sud del campo profondo di Hubble. Hanno misurato le linee di emissione stellari in 179 galassie distanti sul campo e le hanno utilizzate per calcolare i comportamenti di formazione stellare dopo correzioni per escludere effetti come l'estinzione della polvere (che può rendere alcune delle linee ottiche più deboli).