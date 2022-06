Esiste veramente un codice per migliorare la ricezione su Android? Facciamo chiarezza

Il mondo della tecnologia è pieno zeppo di "funzionalità nascoste". Basti pensare, ad esempio, al menu CIT degli smartphone Xiaomi, giusto per citare una questione "sconosciuta" a un buon numero di utenti. Non sorprende dunque che sul Web stia attirando l'attenzione un codice che promette di migliorare la ricezione degli smartphone Android.

Ma funziona veramente? Di cosa si tratta? È arrivato il momento di approfondire la questione del "noto" codice #3370#. Premettendo che chiaramente non è possibile utilizzare quest'ultimo in un buon numero di dispositivi, in quanto ci sono diverse variabili in gioco, è giusto far notare che sul Web negli anni questo "magico codice" è stato associato a più questioni, dalla presunta possibilità di accedere a "una parte segreta aggiuntiva della batteria" per incrementare l'autonomia arrivando, per l'appunto, a un presunto boost della ricezione.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Signal Booster, dovete sapere che non c'è nulla di realmente in grado di cambiare la vostra esperienza. Partendo dalla questione della "batteria aggiuntiva", bisogna andare alla radice per cercare di comprendere com'è nato questo "mito del Web". Secondo la fonte, tutto a quanto pare fa riferimento a un'opzione chiamata Half Rate Codex, che Nokia e altri brand avrebbero implementato in alcuni modelli nel corso degli anni. In parole povere, si sta facendo riferimento a una feature che mira a incrementare il tempo di chiamata riducendo la qualità a livello audio: insomma, non c'è alcuna "batteria aggiuntiva" (e tra l'altro, sembra che #3370# in realtà incrementi la qualità sonora, mentre il codice da utilizzare per decrementarla sarebbe #4720#, ma non è nemmeno detto che quest'ultimo funzioni in molti modelli, come visto in precedenza).

Arrivando invece alla questione del codice #3370# e del fantomatico boost del segnale, potete facilmente intuire che anche in questo caso non c'è nulla di vero. Infatti, il motivo per cui alcuni utenti hanno effettuato questa associazione sembra essere semplicemente relativo all'attivazione di un'opzione chiamata Enhanced Full Rate Codex, che in specifici modelli incrementa la qualità sonora (evitando dunque il risparmio in termini di batteria) e può far sembrare che la ricezione sia migliore. In parole povere, il codice #3370# sarebbe semplicemente associato, tra l'altro solamente in determinati dispositivi, a una funzionalità che disattiva alcune opzioni di "risparmio energetico", mentre il codice #4720# (ovvero quello che sarebbe corretto usare per "risparmiare" in termini di autonomia) fa semplicemente scendere un po' la qualità audio.

Insomma, quello del codice #3370# è solamente un mito del Web. Tuttavia, risultava interessante approfondire la questione, in modo anche da comprendere i motivi per cui è nata questa "leggenda", nonché ovviamente sfatarla.