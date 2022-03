Potrebbe esistere un 'anti Universo' dove il tempo scorre al contrario

Le teorie sul nostro Universo sono sempre affascinanti, sia perché vengono fuori idee davvero fuori di testa, sia perché molte sono addirittura plausibili. Una nuova teoria suggerisce che possa esistere un altro "anti-universo" dove il tempo, invece di scorrere avanti, scorre all'indietro.

Esperimenti futuri per cercare le onde gravitazionali, o per definire la massa dei neutrini, potrebbero rispondere una volta per tutte alla domanda. Nell'articolo pubblicato sulla rivista Annals of Physics, gli scienziati affermano che esistono delle simmetrie fondamentali in natura: queste sono Carica, Parità e Tempo - chiamata anche "simmetria CPT".

Le teorie sostenute dalla comunità scientifica sull’origine dell’Universo e sulle leggi violano apertamente la simmetria CPT. Cosa succederebbe, quindi, applicando la simmetria CPT a un intero Universo? Poiché le leggi attuali del nostro cosmo violano questa simmetria, potrebbe esistere un altro universo in cui queste leggi vengono seguite, dove Carica, Spazio e Tempo sono invertiti.

In questo mondo parallelo il tempo scorrerebbe all’indietro, le cariche delle particelle sono invertite e lo spazio fisico è un vero e proprio specchio della realtà (un po' come quello che si vede su Tenet). Se dovesse esistere qualcosa del genere, la materia oscure non sarebbe più un problema e molte domande senza risposta avrebbero finalmente una soluzione.

Insomma, si tratta sicuramente di una teoria difficile da accettare e verificare, ma rimane senza alcun dubbio molto affascinante.