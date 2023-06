Potrebbe esistere vita sulla Luna e questo lo dice la NASA

Pensate che il nostro satellite sia privo di vita? Avete ragione, anche se la NASA sta suggerendo il contrario. Secondo un rapporto su Space.com, gli astronauti delle missioni Artemis (che forse saranno rimandate al 2026) potrebbero non essere i primi organismi a trovarsi qui.

Secondo Prabal Saxena, un ricercatore planetario presso il Goddard Space Flight Center dell'agenzia spaziale americana, recenti studi hanno rivelato la possibilità di nicchie potenzialmente abitabili per la vita microbica su alcune parti del nostro satellite.

In particolare, si ritiene che i crateri permanentemente ombreggiati del polo sud lunare possano offrire condizioni favorevoli per la sopravvivenza di vita microbica. Gli esperti indicano che, sebbene le molecole organiche potrebbero essere state trasportate nello spazio attraverso meteoriti, non è garantito che i microbi possano sopravvivere al viaggio.

C'è anche la possibilità che gli esseri umani abbiano involontariamente lasciato microbi sulla Luna durante le missioni precedenti. Un esempio di ciò è il fallimento di un lander lunare nel 2019, che potrebbe aver disperso tardigradi sulla superficie del corpo celeste. Heather Graham, geochimica organica presso il Goddard della NASA, ritiene che gli esseri umani siano il vettore più probabile per il trasporto di microbi sulla Luna.

In sintesi, se mai dovessimo scoprire vita sul nostro vicino, è probabile che provenga dalla Terra, ma sicuramente la rivelazione di ciò sarebbe comunque grandiosa e - per certi versi - anche rivoluzionaria. Per adesso non abbiamo risposte e scopriremo tutto nella prossima puntata... ovvero quando gli astronauti metteranno finalmente piede sulla Luna.