È quasi certo che possa esistere un pianeta con l'acqua perennemente bollente

A circa 70 anni luce di distanza dal nostro sistema solare, si nasconde un pianeta che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione degli mondi extraterrestri. Immaginate un vasto oceano, non dissimile da quelli terrestri ma con una peculiarità stupefacente: le sue acque sono calde come l'acqua di una pentola in ebollizione.

Gli astronomi dell'Università di Cambridge, sfruttando le capacità straordinarie del Telescopio Spaziale James Webb della NASA, hanno portato alla luce queste informazioni affascinanti, recentemente pubblicate sulla rivista Astronomy & Astrophysics. Il loro studio si è concentrato sul sistema TOI-270, dominato da una stella nana rossa e orbitato da tre esopianeti.

Tra questi, TOI-270 d ha catturato l'attenzione degli scienziati, che lo hanno descritto come una versione in miniatura di Nettuno, grazie alla sua composizione gassosa. Tuttavia, l'analisi approfondita della composizione chimica della sua atmosfera ha rivelato una realtà potenzialmente differente: questo mondo potrebbe essere "Hycean", caratterizzato da un vasto oceano e un'atmosfera ricca di idrogeno, con temperature che raggiungono i 100 gradi Celsius, il punto di ebollizione dell'acqua.

Questi dati, tuttavia, aprono a interpretazioni diverse. Alcuni scienziati, intervistati da The Guardian, suggeriscono che il pianeta possa avere in realtà una superficie rocciosa, avvolta da un'atmosfera densa di vapore acqueo surriscaldato e idrogeno. "La temperatura, a nostro avviso, è troppo alta perché l'acqua possa rimanere allo stato liquido". ha dichiarato il professor Björn Benneke, astrofisico all'Università di Montreal.

Indipendentemente dalla sua vera natura, è straordinario che oggi siamo in grado di rilevare le firme chimiche di esopianeti distanti.