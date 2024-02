Vicino a noi potrebbe esistere un 'universo ombra' dove regna la materia oscura

Dove stelle e galassie danzano in un silenzio eterno, si cela un mistero che sfida la comprensione umana: la materia oscura. Questa entità invisibile, che non emette, assorbe o riflette luce, si manifesta solo attraverso la sua gravità, e potrebbe nascondere segreti che rivoluzionerebbero la nostra percezione dell'universo.

Immaginatevi un mondo specchio del nostro, un universo parallelo dove le regole della fisica sono alterate, gli atomi non si formano e la materia, come la conosciamo, non esiste. Una recente ricerca propone una teoria audace: la materia oscura potrebbe risiedere in questo universo speculare, deformato, un regno di particelle subatomiche che non interagiscono quasi per nulla, spiegando così la sua elusiva natura.

Questo universo ombra, dove neutroni e protoni non condividono la simmetria di massa che nel nostro mondo permette la formazione di atomi stabili, potrebbe essere la chiave per comprendere la quantità di materia oscura, che sembra bilanciare sorprendentemente quella della materia ordinaria.

Sebbene questa teoria sia solo una delle tante che cercano di svelare il velo su queste strane particelle, essa porta con sé la promessa di nuove scoperte, offrendo una prospettiva affascinante su come potremmo essere solo una frazione di un cosmo molto più complesso e misterioso. Con una lista di autori che spazia da Fermilab all'Università di Chicago, questa ricerca attende ancora il vaglio della comunità scientifica, ma già accende l'immaginazione, invitandoci a considerare l'esistenza di un universo parallelo dove la materia oscura non è solo presente, ma predomina.