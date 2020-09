Potrebbe esistere vita su Venere: sappiamo dove andarla a cercare

Venere è il pianeta più caldo del Sistema Solare. Si tratta di un mondo estremamente affascinante che gli esperti vogliono esplorare al più presto. Nelle profondità dell'atmosfera del "gemello malvagio della Terra", in uno strato "nascosto dalla vista", potrebbe esistere la vita secondo un nuovo studio.

Sebbene secondo alcuni Venere sia stato abitato fino a circa 1 miliardo di anni fa, al giorno d'oggi l'atmosfera venusiana è circa 50 volte più arida del luogo più arido della Terra, il deserto di Atacama. Dove potrebbero vivere eventuali forme di vita? Nelle nuvole del pianeta, una regione che si estende da circa 48 a 60 chilometri di altitudine.

Anche sulla Terra esiste "una biosfera aerea", dichiara a Space.com l'autrice principale dello studio Sara Seager, scienziata planetaria del Massachusetts Institute of Technology. "La vita microbica non rimane in questo luogo in modo permanente, ma può essere trasportata e rimanere una o due settimane prima di tornare di nuovo".

Seager e colleghi hanno scoperto uno scenario in cui ipotetici microbi potrebbero sopravvivere nei cieli di Venere. Un lavoro precedente ha scoperto che sotto le nuvole più basse, precisamente ad altitudini da 47,5 a 33 chilometri, c'è uno strato di "foschia misteriosa". Gli scienziati non sanno gli ingredienti di questa foschia, solo che misura tra 0,4 e 4 micron di larghezza. Per fare un confronto, un capello umano è largo circa 100 micron.

Per sopravvivere al calore dell'atmosfera inferiore, i microbi dovrebbero rimanere dormienti, diventando spore inattive e disidratate che potrebbero resistere al meglio a questo ambiente pericoloso; potrebbero successivamente attirare goccioline di fluido attorno a se e tornare nuovamente in vita, per poi crescere e riprodursi, vivendo potenzialmente in queste goccioline per ore, mesi o addirittura anni.

Se solo l'1% di un millesimo della massa dello strato di foschia inferiore di Venere fosse costituito da spore essiccate, potrebbero esserci 5.500 tonnellate di microbi. Sebbene i microbi possano sopravvivere in ambienti iper-acidi sulla Terra, come l'area geotermica di Dallol in Etiopia, le nuvole venusiane sono più di 100 miliardi di volte più acide.

Siamo di fronte alla scoperta del secolo? È ancora troppo presto per dirlo.