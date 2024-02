Quanta vita è esistita sulla Terra dall'inizio della sua storia?

Quanta vita ha mai abitato la Terra? Questo interrogativo ci porta in un viaggio attraverso miliardi di anni, dalla comparsa della prima cellula fino ai giorni nostri. La risposta, intricata e affascinante, è stata oggetto di uno studio pubblicato su Current Biology, condotto da un team dell'Istituto Weizmann di Scienze e del Smith College.

Il fulcro di questa indagine riguarda il carbonio, elemento chiave della vita come la conosciamo. Ogni anno, circa 200 miliardi di tonnellate di carbonio vengono assorbite attraverso la produzione primaria, un processo vitale in cui il carbonio inorganico, come l'anidride carbonica nell'atmosfera e il bicarbonato negli oceani, viene trasformato in molecole organiche necessarie alla vita.

Oggi, la fotosintesi ossigenica, che utilizza luce solare e acqua, è il principale motore di questo processo, ma nel corso della storia terrestre, i protagonisti e le modalità di questa trasformazione sono cambiati radicalmente. I ricercatori hanno esaminato sedimenti antichi e altri indizi per ricostruire le condizioni passate e stimare la produzione primaria nel corso delle ere.

Il risultato? Si stima che 100 quintilioni (100 miliardi di miliardi) di tonnellate di carbonio siano passate attraverso la produzione primaria dall'origine della vita. Un numero che sfida l'immaginazione, equivalente a circa 100 volte la quantità di carbonio contenuta nella Terra. Ma chi ha contribuito maggiormente a questo incredibile ciclo? Sebbene le piante terrestri siano arrivate più tardi sulla scena, sembrano aver avuto il ruolo principale (anche se non tutte seguono le loro regole).

Tuttavia, è plausibile che i cianobatteri abbiano avuto un impatto significativo. Attraverso un'analisi dettagliata, lo studio ha cercato di identificare quali organismi abbiano avuto il maggiore impatto sulla produzione primaria storica della Terra. Arrivando al presente, possiamo stimare che esistano circa 10^30 di cellule, e che tra 10^39 e 10^40 cellule siano esistite sul nostro pianeta.

Ma quanto ancora durerà questa straordinaria abbondanza di vita?

Il futuro della biosfera terrestre è limitato dal ciclo di vita del nostro sole. Man mano che la nostra stella invecchia e diventa più luminosa, la vita sulla Terra affronterà sfide sempre più grandi. Si stima che tra circa due miliardi di anni, i sistemi biogeochimici che rendono il nostro pianeta abitabile saranno spinti oltre i loro limiti, portando alla fine della vita come la conosciamo.