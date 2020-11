Potrebbe essere esistito un altro pianeta nel Sistema Solare tra Urano e Nettuno

Molto tempo fa il nostro Sole era circondato da un disco di gas e polvere. Attraverso innumerevoli collisioni iniziarono a formarsi i primi pianeti, orbitando attorno alla nostra stella a una distanza relativamente breve. Grazie a una simulazione, si è scoperto che il nostro Sistema Solare potrebbe aver avuto un altro pianeta.

Un team di scienziati della Carnegie Institution for Science ha condotto circa 6.000 simulazioni. "Ora sappiamo che ci sono migliaia di sistemi planetari solo nella nostra galassia Via Lattea", ha dichiarato Matt Clement, autore principale dell'articolo pubblicato sulla rivista Icarus "Risulta che la disposizione dei pianeti nel nostro Sistema Solare è molto insolita, quindi stiamo utilizzando modelli per decodificare e replicare i suoi processi formativi".

Gli esperti hanno scoperto che la disposizione finale di Urano e Nettuno, i due pianeti ghiacciati più lontani dal Sole, era determinata sia dalla massa della fascia di Kuiper, una regione di pianeti nani (in cui si trova anche Plutone) e planetoidi nei confini del sistema solare, sia da un "gigante di ghiaccio espulso", allontanato dal nostro sistema planetario all'inizio della sua vita.

"Il nostro sistema solare è un po' strano, ma non è sempre stato così", afferma infine Clement. "Inoltre, ora che abbiamo stabilito l'efficacia di questo modello, possiamo usarlo per aiutarci a osservare la formazione dei pianeti terrestri, compreso il nostro". Cercare di capire quello che accadde durante l'inizio della vita del Sistema Solare, così come afferma lo stesso autore, è un po' come ricostruire le dinamiche di un mega incidente stradale cosmico.