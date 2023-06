Esistono meno di 30 esemplari del diamante più raro al mondo

Un diamante è per sempre, lo sappiamo, ma ne esistono davvero tante varietà sul nostro pianeta. Possono essere trovate in tutte le forme e dimensioni (a volte vengono anche dal cielo) ma chiaramente alcune possono essere più rare da trovare rispetto ad altre. Il più unico è l'inafferrabile diamante rosso con meno di 30 esemplari al mondo.

A differenza di altri diamanti colorati che ottengono le loro tonalità da impurità chimiche come l'azoto all'interno della struttura del diamante, quelli REALMENTE rossi sono composti da carbonio puro. Anche i rubini sono rossi, quindi qual è la differenza? I primi sono composti dal cromo, mentre i diamanti di questo colore - come detto - dal carbonio.

Quelli che abbiamo portato alla luce sono stati trovati in Sud Africa, Australia e Brasile, mentre gli scienziati discutono ancora oggi sulla scienza dietro la loro esistenza. Alcuni credono che il colore derivi da un processo chiamato "deformazione plastica", dove la pressione sotto la superficie della Terra cambia la struttura molecolare del diamante.

Il processo in questione, però, limita di molto la loro grandezza, portando alla creazione di diamanti di "solo" da mezzo carato a un carato intero. Ovviamente questa loro unicità fa lievitare di molto il prezzo: fino a un milione di dollari a carato. Il diamante rosso più grande del mondo, noto come Red Shield o Moussaieff Red, è stato scoperto in Brasile nel 1989 ed è stato venduto per 8 milioni di dollari nel 2021 (con 5,11 carati).