Esistono alternative a ChatGPT? 3 soluzioni di cui non si sente molto parlare

Ormai le abilità dei chatbot IA sono ben note un po' a tutti, anche per via delle chiacchierate con ChatGPT. Eppure, al netto di altre soluzioni come Google Bard e il modello Prometheus di Microsoft, non esattamente tutti potrebbero aver sentito parlare di ulteriori tre IA alternative a ChatGPT.

Ebbene sì: esistono parecchi servizi di intelligenza artificiale al giorno d'oggi. Come ben potete immaginare, non esattamente tutti risultano all'altezza della soluzione di OpenAI, ma fonti come SlashGear hanno messo in luce dei progetti interessanti, che vale la pena approfondire.

La prima IA a cui potreste voler dare un'occhiata è quella disponibile sul portale di Writesonic, chiamata ChatSonic. Quest'ultima viene descritta a livello ufficiale proprio come un'alternativa a ChatGPT "coi superpoteri", in quanto cerca di andare oltre alle limitazioni della proposta di OpenAI. A tal proposito, l'IA può conversare anche in merito a eventi attuali (sfruttando, tra l'altro, Google Search), così come può generare immagini e assumere "personalità predefinite" (ad esempio, quella di un insegnante di matematica). Ci sono persino i comandi vocali.

C'è poi il progetto Character AI, che permette di conversare con chatbot che cercano di "assumere la personalità" di diversi personaggi, anche ben noti (ad esempio, Elon Musk). È possibile accedere al tutto mediante il sito Web ufficiale di Character AI. Questo progetto è al centro dell'attenzione già da tempo, ma è stato un po' "oscurato" dalle ampie discussioni legate a ChatGPT.

Infine, un altro servizio IA interessante è YouChat. In parole povere, si fa riferimento a un motore di ricerca che permette di conversare con un chatbot. Basta infatti collegarsi alla sezione Chat di YouChat per dare un'occhiata al tutto. Le successive richieste, in inglese, possono poi essere effettuate mediante la barra di ricerca in alto.