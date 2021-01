Esistono anche gli 'arcobaleni notturni' e si verificano solo in rarissime condizioni

Nel nostro pianeta si verificano continuamente dei fenomeni incredibili, sconosciuti ai più, che riescono ancora a sorprendere. Un esempio di quanto detto è dato dall'arcobaleno lunare, un raro fenomeno ottico analogo - ovviamente - all'arcobaleno.

Mentre stava scrutando il cielo, il ricercatore dell'Università della California, Sicco Rood, è stato testimone di questo incredibile effetto ottico. Intorno alle 19:00, Rood notò un bizzarro prisma curvare sull'orizzonte occidentale. Stupito, posizionò la sua Pentax K-50 su un treppiede e catturo un'esposizione di due secondi per catturare lo spettacolo.

Si trattava di un arcobaleno lunare, un fenomeno difficile da vedere in cui la luce solare riflessa dalla luna viene filtrata attraverso le goccioline d'acqua nell'aria. Si tratta di un fenomeno molto raro, in primis perché si ci deve trovare all'interno di un'area in cui l'inquinamento luminoso si trova ai minimi storici e, ai giorni d'oggi, non è facile.

Fortunatamente l'area in cui si trova Rood appartiene all'International Dark-Sky Network e segue rigidi protocolli per ridurre l'abbagliamento notturno. Il fenomeno è stato possibile, inoltre, anche grazie a una luna quasi piena, venti che soffiavano da ovest verso est e nuvole di pioggia insolitamente pesanti più vicino al deserto.



Insomma, il nostro pianeta (e la natura!) non smette mai di stupirci.