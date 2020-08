Esistono batteri incredibili che respirano e si nutrono solo di aria

I batteri, nonostante siano visti come "creature" disgustose e portatori di malattie infettive, ci aiutano a digerire il cibo di cui ci nutriamo, danno nutrimento agli alberi e sopratutto svolgono un ruolo enorme nel riciclare i nutrienti della Terra. Su queste piccole creature, recentemente è stata fatta una grande scoperta.

Alcuni anni fa, gli scienziati hanno scoperto batteri nei suoli antartici che non solo respirano l'aria, ma se ne nutrono. Ora, un nuovo studio mostra che questi microbi potrebbero essere presenti altrove, rilevati tramite l'analisi genetica dei suoli delle tre regioni più ghiacciate del nostro pianeta: l'Artico, l'Antartico e l'altopiano tibetano.

Probabilmente questi batteri svolgono un ruolo chiave nel alimentare la vita intorno a loro. "Ci sono interi ecosistemi che probabilmente fanno affidamento su questo nuovo processo di fissazione del carbonio microbico in cui i microbi utilizzano l'energia ottenuta dalla respirazione dell'idrogeno gassoso atmosferico per trasformare l'anidride carbonica dall'atmosfera in carbonio - al fine di crescere", spiega la microbiologa Belinda Ferrari dell'Università di Nuovo Galles del Sud in Australia.

Questo processo è chiamato "chemiosintesi atmosferica". I batteri in questione ossidano l'idrogeno dall'aria per guidare una serie di reazioni che convertono il carbonio atmosferico in tessuti viventi, che anche altre forme di vita possono utilizzare, consumandolo. "Riteniamo che questo processo avvenga contemporaneamente insieme alla fotosintesi quando le condizioni cambiano, come durante l'inverno polare quando non c'è luce", continua Ferrari.

Il fatto che i ricercatori abbiano trovato queste creature in questi tre poli significa che questo nuovo processo probabilmente si verifica nei deserti freddi di tutto il mondo, ma è stato semplicemente trascurato fino ad ora. Le loro abitudini alimentari, che rimuovono direttamente il carbonio dall'atmosfera, e il fatto che possano essere più diffuse di quanto pensassimo, rivelano un altro potenziale serbatoio di carbonio naturale.

Queste aree in gran parte aride coprono attualmente il 35% della superficie terrestre, ma si prevede che entro la fine del secolo la copriranno fino al 56%. Il prossimo obiettivo dei ricercatori? Isolare i batteri che si nutrono d'aria per saperne di più su di loro e cercare segni della loro presenza in altri ecosistemi.

La scoperta è sensazionale, poiché se i batteri possono sopravvivere in questo modo, potrebbero benissimo fare una cosa simile in altre parti del Sistema Solare e oltre. Staremo a vedere quello che scopriranno gli esperti in futuro.