Esistono delle capsule in grado di farci di sopravvivere a uno tsunami

Pochi sono i disastri naturali in grado di produrre più danni di uno tsunami. Un maremoto è infatti in grado di devastare la terra ferma, d'inondare città e campi, di togliere la disponibilità di cibo e acqua potabile alla popolazione e di uccidere migliaia di persone in pochi minuti.

A seguito degli ultimi maremoti che hanno sconquassato paesi dell'estremo oriente - fra tutti lo tsunami di Sumatra del 2004 - e al pericolo che nuovi terremoti provochino disastri ingenti, alcuni ingegneri si sono messi a lavoro, per proporre una soluzione che potesse ridurre il rischio di annegamento da sempre correlato all'arrivo di un maremoto.

Dopo alcuni anni di studi, il loro lavoro li ha portati a realizzare delle speciali capsule di salvataggio, in grado di ospitare da due a sedici persone.

Esse assomigliano ad una bolla di metallo o a una navicella spaziale e in effetti sono state realizzate dalla Survival Capsule LLC, una società fondata da Julian Sharpe che per diversi anni è stato un ingegnere aerospaziale.

Secondo l'intento dell'azienda, queste capsule dovrebbero assicurare una sicurezza aggiuntiva a quelle popolazioni che giornalmente vivono la minaccia di un maremoto, nei pressi della loro comunità. L'idea iniziale era quella di rifornire le scuole, gli ospedali, gli uffici pubblici e i privati, che si trovavano nei pressi della costa, così che la gente che viveva maggiormente nel pericolo potesse avere una chance in più di sopravvivere.

La maggioranza delle persone morte nei maremoti del 2004 o del 2011, a Tohoku, in Giappone, erano infatti comuni cittadini che si trovavano nei pressi della costa al momento dell'arrivo delle onde anomale. Entrando nella terraferma, la potenza e l'altezza delle onde in media si riduce ed è possibile salvarsi anche salendo ai piani alti degli edifici, una soluzione che chi vive a contatto con il mare non sempre può attuare.

Il prezzo di queste capsule non è molto elevato. In media, una sfera in grado di ospitare 4 persone costa 17.500 dollari, per una garanzia che supera i 50 anni. È possibile ancorare alcune delle capsule al suolo, così che la devastazione delle onde non porti la sfera a scontrarsi con altri oggetti ed edifici.

I maremoti solitamente si formano quando un terremoto sottomarino porta ad un brusco spostamento della colonna d'acqua, in grado di formare un'onda molto alta che viaggia veloce, al livello della superficie.

