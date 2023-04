Esistono civiltà di tipo II e III nella Via Lattea? Abbiamo una risposta

Trovare delle possibili civiltà avanzate nel nostro Universo non è semplice. Tuttavia, invece di cercare firme tecnologiche all'interno della nostra galassia, come hanno fatto tutte le precedenti indagini del SETI, dovremmo forse cercare attività oltre la nostra galassia, in particolare da possibili civiltà di Tipo II e Tipo III?

Questa premessa è stata esplorata in un recente articolo dai ricercatori della National Chung Hsing University di Taiwan e il documento è stato pubblicato sulla rivista Monthly Notices for the Royal Astronomical Society.

Gli scienziati hanno preso come riferito la famosa scala Kardashev, ovvero uno schema per classificare l'intelligenza extraterrestre (ETI) proposto dall'astrofisico sovietico Nikolai Kardashev nel 1964. Secondo Kardashev, gli ETI potrebbero essere classificati in tre "tipi" in base alla quantità di energia che possono imbrigliare.

Le civiltà di Tipo I sono chiamata "planetarie" perché in grado di sfruttare e immagazzinare tutta l'energia del loro pianeta natale. Quelle di Tipo II sono invece "Civiltà stellari" in grado di sfruttare tutta l'energia emessa dalla loro stella, mentre quelle di Tipo III, ovvero "Civiltà Galattiche", sono in grado di sfruttare l'energia di un'intera galassia.

Non è stato trovato nulla di interessante, ma "è importante notare che anche se questa è stata la più grande ricerca SETI mai condotta, ha coperto solo una frazione del cielo (0,05 percento), una frazione della frequenza (0,5 percento) e una durata limitata (5 minuti) Inoltre, ci sono altri parametri da considerare, come il tempo e la direzione, e non possiamo concludere immediatamente che siamo soli nell'universo", si può leggere nel documento.

A proposito, l'umanità non è ancora una civiltà di Tipo I.