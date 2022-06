Esistono creature capaci di soffiare fuoco come un drago? Quasi

I draghi sono delle creature di fantasia davvero maestose: volanti, gigantesche e capaci di sputare fuoco - c'è forse qualcosa di meglio? Purtroppo animali del genere non sono mai esistiti, neanche ai tempi dei dinosauri. Esistevano creature che per via della stazza ci somigliavano, ma nessuno è mai stato in grado di sputare fuoco, o forse no?

Non c'è una creatura oggi che possa avvicinarsi alla stessa altezza di un drago, ma esistono animali che possiedono almeno l'abilità più bella - ovvero la capacità di sputare fuoco - della leggendaria bestia? Quasi, ma non proviene da un colosso che comanda i cieli o le profondità del nostro pianeta, ma da un piccolo insetto.

Stiamo parlando dello scarabeo bombardiere, che espelle una miscela calda e (quasi) infuocata dal suo sedere quando minacciato. Sì, sicuramente non ha la stessa eleganza di un drago, ma quello che conta è la sua abilità, no? Lo spray dello scarabeo è prodotto dalla reazione tra due sostanze chimiche chiamate idrochinone e perossido di idrogeno.

Questi due si trovano in due cavità addominali separate che, dopo la fusione, danno vita alla "flatulenza infuocata". Il calore che ne deriva porta la miscela a quasi 100 gradi Celsius e produce il gas che guida l'espulsione. Questo sistema allontana efficacemente i predatori che attaccano o mangiano la creatura, causando spesso cecità o morte, e può essere doloroso perfino per la pelle umana.

Insomma non sarà un drago, ma si fa rispettare quasi allo stesso modo.