Esistono davvero delle melodie che ci stimolano ad andare in bagno?

Esistono brani musicali per qualsiasi cosa: quelli per farci rilassare, quelli che ci danno la carica e addirittura una melodia di Mozart calma il cervello degli epilettici. Sono tanti gli usi della musica e quelli citati qui sono solo alcuni. Tra questi, si dice, esistono canzoni che potrebbero "stimolare" il nostro intestino: è vero?

Secondo quanto si afferma, queste melodie funzionerebbero a una frequenza sonora così bassa che la loro risonanza attraverso il corpo umano provoca dei movimenti intestinali incontrollati e potenti. Ovviamente, nonostante qualcosa del genere possa comunque sembrare verosimile visto le grandi applicazioni della musica, si tratta di una leggenda.

Questa storia, insomma, è falsa al 100%. L'inizio di tutto risale un articolo di parodia pubblicato nel 1974, che raccontava di una melodia che fece diventare incontinente tutto il pubblico di una inaugurazione - mentre ascoltavano e cantavano il loro inno nazionale - nel 1850. Penserete che può andar bene così, si tratta di una storia completamente falsa, no?

Nonostante ciò, alcuni scienziati sono andati alla ricerca di una possibile melodia in grado di "stimolare il nostro intestino", ma non hanno mai trovato alcuna prova. Una missione impossibile si è rivelata ancor più impossibile. Tuttavia, anche se non esistono canzoni per far andare in bagno, esistono dei meccanismi nel nostro cervello che ci inondano di piacere quando ascoltiamo la nostra musica preferita.