Esistono diamanti che si formano grazie ai resti di creature un tempo viventi

Abbiamo davvero molto da imparare sulla formazione dei diamanti all'interno del nostro pianeta. Secondo un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports, infatti, esistono pietre preziose simili che si formano dai resti di creature un tempo viventi a oltre 400 chilometri sotto la superficie del nostro pianeta.

Esistono tre tipi di diamanti naturali:

Diamanti litosferici : si formano nello strato litosferico a circa 150-250 chilometri sotto la superficie della Terra (i più comuni di tutti);

: si formano nello strato litosferico a circa 150-250 chilometri sotto la superficie della Terra (i più comuni di tutti); Diamanti oceanici : come dice il nome stesso si trovano nelle rocce oceaniche (molto rari);

: come dice il nome stesso si trovano nelle rocce oceaniche (molto rari); Diamanti continentali: formati tra 300 e 1.000 chilometri sotto la superficie della Terra (ancora più rari).

Queste pietre preziose sono molto diverse tra loro a causa di una variazione di un isotopo del carbonio chiamato "carbonio-13". La firma isotopica in questione, infatti, può essere utilizzata per determinare se il carbonio abbia un'origine organica o inorganica. In passato alcuni ricercatori hanno suggerito che i diamanti oceanici si formassero da carbonio organico che una volta era all'interno degli esseri viventi.

Tuttavia, il nuovo studio mostra che, sorprendentemente, i nuclei dei diamanti continentali super profondi hanno una composizione molto simile a quelli dei diamanti oceanici. Ciò significa che, come i diamanti oceanici, anche queste gemme contengono i resti di creature un tempo viventi.

Abbiamo ancora moltissimo da imparare su queste straordinarie pietre preziose e la nuova scoperta solleva più domande che risposte. A proposito di diamanti: Pandora utilizzerà solo quelli prodotti in laboratorio, mentre all'interno di una di questa pietra è stato scoperto un minerale mai visto prima.