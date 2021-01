Esistono due tipi differenti di curiosità, ecco quali sono

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour, un team di esperti ha scoperto che esiste più di un tipo di curiosità. L'esperimento è stato realizzato con Wikipedia e con la teoria dei grafi. 149 partecipanti sono stati osservati mentre navigavano per 15 minuti al giorno in 21 giorni, coprendo un totale di 18.654 pagine.

Qui sono stati individuati due tipi di curiosi: il 'ficcanaso', che esplora molte informazioni diverse, e il 'cacciatore', che rimane su una strada coerente quando si tratta di fare nuove conoscenze. Ogni pagina esplorata su Wikipedia è stata poi collegata come un nodo e, alla fine, gli esperti sono riusciti a distinguere due schemi ben precisi.

I partecipanti, tuttavia, non si sono sempre attenuti a un tipo di comportamento o all'altro e i ricercatori volevano scoprire perché. Per fare ciò, hanno utilizzato un questionario fornito ai partecipanti prima dell'inizio dello studio, coprendo argomenti come la ricerca dell'interazione sociale e la tolleranza dello stress.

Secondo quanto emerso dai sondaggi iniziali, la necessità di colmare specifiche lacune di conoscenza sembrava guidare un comportamento in stile "cacciatore", mentre il desiderio di cercare informazioni nuove di zecca era un indicatore di una curiosità stile "ficcanaso". Questi risultati possono essere utili in molti modi, anche per la creazione di nuovi approcci all'insegnamento, in particolare nel modo in cui la conoscenza e le risorse possono essere presentate al meglio.

