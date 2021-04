Esistono due tipi di narcisisti, con una grande differenza: ecco quale

Grazie ai social, i narcisisti - un tratto della personalità considerato "oscuro" - sembrano essere proprio ovunque. Un nuovo studio condotto su 270 persone con un'età media di 20 anni, però, sostiene che i comportamenti narcisistici non sono sempre guidati da comportamenti psicopatici.

"Più specificamente, i risultati suggeriscono che il narcisismo è meglio compreso come un adattamento compensatorio per superare e coprire la bassa autostima", ha aggiunto la psicologa clinica Mary Kowalchyk. Secondo il documento, pubblicato sulla rivista Personality and Individual Differences, esistono due tipi di narcisisti.

Ci sono: i "narcisisti vulnerabili" con una bassa autostima, ansia da attaccamento e sono altamente sensibili alle critiche; e i "narcisisti grandiosi", dotati di un'elevata autostima e una grande auto-esaltazione. L'ultima ricerca condotto aiuta gli esperti a distinguere ulteriormente queste due personalità, molto simili ma anche abbastanza differenti.

Queste nuove scoperte sono in linea con un piccolo studio condotto nell'ormai lontano 2017, in cui le scansioni cerebrali di uomini narcisistici hanno rivelato angoscia emotiva e conflitto quando è stata mostrata loro una foto. Tuttavia, sempre secondo lo studio, entrambe le personalità in questione possono anche causare danni reali alle persone che li circondano sotto forma di abuso narcisistico.

I social, dunque, non fanno che alimentare questo fenomeno del narcisismo individuale, ma molti di coloro che vengono creduti con questo tratto delle personalità... sono solo insicuri.