Esistono esplosioni capaci di vaporizzare completamente un essere umano?

Le esplosioni e le implosioni sono fenomeni che generano calore e, in determinate circostanze, possono portare alla vaporizzazione. Questo processo vede i liquidi passare allo stato gassoso quando viene rilasciata abbastanza energia per rompere le forze intermolecolari che li tengono uniti, ma è possibile vaporizzare un oggetto o un essere vivente?

Facciamo prima chiarezza: le esplosioni (come quelle nucleari) possono avvenire attraverso la fissione (bomba atomica) o una combinazione di fissione e fusione (bomba all'idrogeno), creando temperature intorno ai 100 milioni di gradi Celsius, sette volte più calde del centro del Sole. Un'implosione si verifica quando c'è un crollo improvviso dovuto a uno squilibrio di pressione, a cui sono vulnerabili i sommergibili di profondità come il recente disastro del Titan.

La vaporizzazione è un cambiamento di fase drammatico che richiede molta energia, ma ha i suoi limiti. Gli esseri umani e gli animali possono essere parzialmente vaporizzati teoricamente perché contengono molto liquido. Secondo l'US Geological Survey, fino al 60% del corpo adulto umano è composto da acqua, ma dopo un'esplosione ci si aspetterebbe almeno alcuni resti del restante 40%.

La vaporizzazione di un oggetto fisico come una lattina non è tecnicamente possibile perché la vaporizzazione implica la trasformazione di un liquido in gas. Insomma, ci deve essere un evento davvero potente per far vaporizzare completamente un essere umano e - crediamo - che sulla Terra non vedremo mai (per fortuna!) un fenomeno del genere... nemmeno con la bomba atomica più potente mai creata.