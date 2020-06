Esistono galassie con due buchi neri supermassicci al loro centro?

La maggior parte delle galassie che si trovano nell'Universo ospita un buco nero supermassiccio al suo centro. Anche la Via Lattea ha un "mostro" del genere in mezzo, Sagittarius A*, con una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole. Esistono, invece, galassie con una coppia di buchi neri? Una nuova ricerca cerca di rispondere alla domanda.

"In generale, i buchi neri supermassicci hanno oltre un milione di masse di quella del nostro Sole", afferma Pablo Peñil, autore principale dello studio. "Alcuni di questi buchi neri supermassicci, noti come nuclei galattici attivi accelerano le particelle vicine alla velocità della luce in raggi chiamati 'getti'. L'emissione da quest'ultimi viene rilevata in tutto lo spettro elettromagnetico, ma la maggior parte di la loro energia viene rilasciata sotto forma di raggi gamma".

Il team ha cercato di identificare un gran numero di galassie che emettono periodicamente questi getti nel corso degli anni, e vuole capire quale fenomeno riesca a produrre questo comportamento ciclico. "Una soluzione molto interessante sarebbe che la periodicità venga prodotta da una coppia di buchi neri supermassicci che ruotano l'uno attorno all'altro. Comprendere la relazione di questi buchi neri con il loro ambiente sarà essenziale per un quadro completo della formazione della galassia."

Il team è stato in grado di identificare dei segnali. In media, queste emissioni si ripetono circa ogni due anni. In precedenza, solo due buchi neri erano conosciuti per avere un comportamento del genere, ma grazie agli sforzi della nuova ricerca il numero è salito fino a 11. "Inoltre, il nostro studio ha trovato 13 altre galassie con accenni di emissione ciclica. Ma per confermarlo con fiducia, dobbiamo aspettare ancora più dati", aggiunge infine la coautrice dello studio Sara Buson.