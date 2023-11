Esistono delle persone capaci di controllare la 'pelle d'oca' ed è assurdo

Alcune persone possiedono la straordinaria capacità di controllare i propri brividi (o "pelle d'oca") volontariamente. Questo fenomeno, noto come piloerezione volontaria, è stato oggetto di studio da parte dei ricercatori della Northeastern University.

Questa è reazione involontaria, un retaggio evolutivo che, nei nostri antenati pelosi, serviva a rendere l'animale più grande e intimidatorio in situazioni di pericolo. Per noi, esseri umani moderni, si manifesta con pochi peli che si rizzano e la pelle che si copre di piccole protuberanze. La ricerca, pubblicata nel 2018 sulla rivista PeerJ, ha coinvolto 32 individui in grado di dimostrare il loro controllo volontario sulla piloerezione.

La maggior parte di questi ha descritto come fosse estremamente facile per loro generare brividi a volontà, esprimendo sorpresa nel sapere che la maggior parte delle persone non possiede questa abilità. "Penso alla pelle d'oca, inizia a comparire, rabbrividisco ed eccola lì", ha commentato uno dei partecipanti. Un altro ha aggiunto: "Mi basta pensare all'atto e concentrarmi un po' sulla nuca."

Interessante è il legame tra questa capacità e certi tratti della personalità. I ricercatori hanno scoperto che tutti i partecipanti in grado di controllare questo effetto mostravano livelli più elevati di apertura, un tratto caratteriale che generalmente si riferisce alla tendenza di una persona ad essere più ricettiva verso nuove idee ed esperienze. Queste persone tendono ad essere più creative, immaginative e curiose, oltre ad avere una maggiore apprezzamento per l'arte e la bellezza.

La ricerca, sebbene limitata da una piccola dimensione del campione, apre nuove strade per comprendere meglio come il nostro corpo e la mente interagiscono in modi ancora sconosciuti. I ricercatori hanno espresso il desiderio di approfondire ulteriormente il mistero con uno studio più ampio, coinvolgendo un numero maggiore di persone.

A tal proposito, recentemente la scienza ha affermato l'inutilità di questo effetto.