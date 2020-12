Esistono persone che non riescono a visualizzare alcuna 'immagine mentale'

Se qualcuno vi dicesse di fare uno schizzo del vostro salone di casa, riuscireste a farlo? Ovviamente nulla di tecnico, ma in un modo quasi abbozzato, solamente per far capire la posizione dei vari mobili. Facile vero? Non per tutti. Ci sono soggetti che non riuscirebbero a farlo a causa di una rara condizione chiamata "afantasia".

Stiamo parlando di persone che non sono capaci di visualizzare nessuna immagine mentale, come se "l'occhio della mente" fosse completamente cieco. "Alcuni individui affetti da afantasia hanno riferito di non capire cosa significhi 'contare le pecore' prima di andare a letto", afferma Wilma Bainbridge, assistente professore di psicologia presso l'Università di Chicago.

L'obiettivo di Bainbridge era quello di studiare questi soggetti, poiché le ricerche su questa condizione si contano sulle metaforiche dita delle mani. Per lo studio, gli esperti hanno mostrato fotografie di tre stanze a dozzine di individui. Successivamente hanno quindi chiesto ai partecipanti di entrambi i gruppi di ri-disegnare le stanze, una volta a memoria e una mentre guardavano la foto.

Ovviamente, gli individui senza la condizione riuscivano a ricordare la maggior parte dei dettagli, quelli affetti da afantasia, invece, facevano disegni spesso più semplici e, a volte, facevano affidamento su descrizioni scritte (disegnavano, ad esempio, un quadrato con scritto "finestra"). In calce all'articolo potrete osservare un'immagine dell'esperimento.

Sorprendentemente, le persone con l'afantasia nei loro disegni hanno fatto meno errori e non creavano falsi ricordi di oggetti che non erano stati in nessuna delle stanze, così come hanno fatto invece i soggetti "normali". Il motivo? "Una possibile spiegazione potrebbe essere che, poiché questi soggetti hanno problemi con questo compito, si basano su altre strategie come la codifica verbale dello spazio", continua Bainbridge. "Le loro rappresentazioni verbali e altre strategie compensative potrebbero effettivamente renderli migliori nell'evitare falsi ricordi".

Si tratta di una condizione "sconosciuta" nel campo medico, emersa solo di recente da persone che si sono fatti coraggio e hanno descritto la loro esperienza come Ed Catmull, co-fondatore della Pixar, e Blake Ross, co-fondatore di Firefox. Studi del genere non potranno far altro che aumentare la nostra conoscenza su questa condizione.

Incredibile non avere alcun "occhio della mente", vero? Al mondo esistono anche coloro che non hanno la classica "voce interiore".