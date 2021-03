Esistono persone che riescono a controllare a loro piacimento la 'pelle d'oca'

La cosiddetta "pelle d'oca" - chiamata ufficialmente piloerezione - è l'erezione dei peli dell'epidermide dovuta dalla contrazione dei muscoli in conseguenza di stimoli nervosi. Il fenomeno avviene molto spesso senza poterlo controllare, in base agli stimoli circostanti che si ricevono. Tuttavia, alcuni riescono a controllarlo.

Sì, esatto, ci sono alcune persone che possono farsi venire la pelle d'oca a loro piacimento. Per intenderci, il fenomeno è considerato un residuo evolutivo dei nostri antenati; in un momento di fuga o di combattimento, i minuscoli muscoli intorno al follicolo pilifero si contraggono, sollevando i peli e facendo apparire l'animale più grande e più minaccioso.

In uno studio del 2018, pubblicato sulla rivista Peer, i ricercatori della Northeastern University hanno riunito 32 persone che sono state in grado di dimostrare il loro controllo volontario della piloerezione. Queste persone hanno spiegato che era estremamente facile per loro farsi venire la pelle d'oca a volontà, rimanendo sorpresi della non capacità di farlo di molti altri partecipanti dello studio.

Il team ha scoperto che tutte le persone in grado di controllare questo fenomeno mostravano livelli più elevati di apertura mentale (uno dei cinque tratti fondamentali utilizzati per descrivere la personalità umana). Questo è un tratto della personalità che generalmente si riferisce alla tendenza di una persona ad avere una maggiore ricettività a nuove idee e nuove esperienze; queste persone, infatti, tendono ad essere più creative, fantasiose e curiose, oltre ad avere un maggiore apprezzamento per l'arte e la bellezza.