Esistono dei problemi impossibili che neppure i supercomputer sanno risolvere

Nonostante l'incredibile tecnologia dietro, alcuni problemi sono semplicemente troppo difficili per i computer. Questo è l'argomento di un nuovo interessante articolo pubblicato sulla rivista The Conversation.

Gli ostacoli computazionali in questione sono da ricercare nei limiti degli algoritmi, teoricamente risolvibili ma impossibili da risolvere per i computer, anche per le versioni più potenti immaginabili dei PC odierni. Matematici e informatici tentano di determinare se un problema sia risolvibile o meno provandolo su una "macchina di Turing" (non il famoso test), modello su cui si basano tutti i computer di oggi.

Le operazioni che questa macchina immaginaria può eseguire sono lo spostamento in una casella vicina, la cancellazione di un simbolo e la scrittura di un simbolo su una casella vuota. Un problema è considerato "risolvibile" se è possibile progettare una macchina di Turing che si fermi per ogni istanza positiva o negativa e determini correttamente una risposta per l'istanza.

Molti problemi possono essere risolti utilizzando una macchina di Turing e a loro volta possono essere risolti su un computer, mentre molti altri no (ma di questi, ne parleremo successivamente in un'altra sede). Ad esempio il "problema del commesso viaggiatore" richiederebbe anni per funzionare su un supercomputer e gli algoritmi pratici che affrontano questi problemi nel mondo reale possono offrire solo approssimazioni.

Una possibile risposta al dilemma? L'utilizzo di computer quantistici.