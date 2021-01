Esistono strade in cui la gravità è 'invertita', invece di scendere si sale: ecco perché

Sul nostro pianeta esistono delle vere e proprie bizzarrie naturali che, viste da un occhio inesperto, potrebbero sembrare ingannevoli e, così come sono state effettivamente adibite, come "paranormali". Un esempio sono le famose "salite in discesa", strani fenomeni naturali che sembrano sfidare le leggi della fisica. Vediamo cosa sono in realtà.

In inglese vengono chiamate "gravity hills" e, proprio come dice il nome stesso, sono delle pendenze dove l'influenza dell'attrazione gravitazionale sembrerebbe paradossalmente invertirsi: una palla messa in salita, invece di scendere, salirebbe. Luoghi del genere sono stati trovati in tutto il mondo, dagli USA, al Regno Uniti e anche in Italia (ne esiste una anche vicino a casa mia, N.d.R.). Questo video vi aiuterà a contestualizzare il fenomeno.

Qual è la spiegazione? Niente alieni, campi di inversione anti-gravitazionale o esperimenti sovietici degli anni 70', si tratta semplicemente di un'illusione ottica. Sì, proprio così. Quella che appare come una salita è, in realtà, una leggera discesa. Senza l'attrezzatura adeguata, infatti, sarebbe quasi impossibile riuscire a risolvere l'inghippo.

"L'argine è inclinato in un modo che dia l'effetto di star andando in salita", disse nel 2006 il fisico dei materiali Brock Weiss della Pennsylvania State University. "In effetti stai andando in discesa, anche se il tuo cervello ti dà l'impressione di star salendo." Queste zone sono solo in alcuni luoghi del mondo per una ragione: devono avere delle proprietà ben stabilite.

Ad esempio, molto volte non si ha alcun riferimento con l'orizzonte e non si può avere, quindi, un punto di riferimento; la discesa è preceduta o seguita da un tratto in forte salita che inganna il nostro cervello, oppure da una particolare conformazione geografica che ci fa "cadere" o in questo caso, salire, in inganno. La percezione dell'inclinazione del piano terreno è suscettibile di "effetti ottici", dato che è percepibile solo attraverso la vista.

Insomma, si tratta in poche parole di un misto di "percezioni sbagliate" che arrivano ai nostri occhi - e al nostro cervello - a causa di informazioni visive facilmente persuasive. Volete scoprire altri fenomeni strani e apparentemente senza una spiegazione logica? Date un occhio qui.