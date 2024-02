Esistono supernove vampire che 'succhiano vita' e creano altri loro simili

Non solo i buchi neri si nutrono di stelle ma anche le stelle stesse interagiscono in questo modo. Ad esempio, le supernove di tipo 1a, nate da nane bianche che agiscono come "vampiri cosmici", favoriscono la nascita di nuove stelle producendo polvere cosmica. Questa polvere rappresenta il fondamento su cui si sviluppano e si formano le stelle.

Le supernove sono associate alla fine delle stelle, ma svolgono anche un ruolo vitale nell'ecosistema cosmico, specialmente nella creazione di polvere cosmica, ovvero le "cellule" delle stelle. Un gruppo internazionale di astronomi ha recentemente messo in luce un nuovo meccanismo attraverso cui questa viene generata. Hanno scoperto che le supernove di tipo 1a contribuiscono significativamente alla produzione di polvere nell'universo.

Nello specifico le nane bianche, una volta che hanno assorbito abbastanza materia dalla stella vicina possono esplodere in una supernova, diffondendo così polvere cosmica. In sostanza terminano il loro ciclo vitale come corpi estremamente densi e sebbene da sole non possano collassare ulteriormente per formare buchi neri o stelle di neutroni, possono acquisire materia da una stella compagna (con cui forma il cosiddetto sistema binario).

Questo processo è stato osservato in dettaglio nella supernova SN 2018evt, studiata per oltre tre anni, rivelando che l'esplosione non solo libera una quantità massiccia di energia ma interagisce anche con il materiale precedentemente espulso dalla stella, creando condizioni ideali per la formazione di polvere cosmica.

Perché questo è importante? La scoperta è significativa perché spiegherebbe come la polvere possa formarsi anche in galassie ellittiche, dove non si comprendeva bene l'origine della polvere, considerando che questi tipi di galassie non ospitano supernove al collasso.