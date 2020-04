Esistono dei virus giganti capaci di modificare il metabolismo degli esseri viventi

I virus giganti sono una scoperta relativamente recente, furono stati scoperti nel 1992 e, da allora, sono stati scoperti "esemplari" sempre più grandi che continuano a sorprendere gli scienziati. Questi ceppi giganti sono così grandi che possono persino essere scambiati addirittura per batteri.

Alcuni di questi virus giganti sembrano persino creare propri geni; altri invece possiedono un codice genetico mai visto prima. Una sorprendente nuova scoperta fatta dagli scienziati della Virginia Tech ha trovato altre sconcertanti somiglianze genetiche tra virus giganti e vita cellulare. "In termini di repertori genomici, hanno molto più in comune di quanto ci aspetteremmo davvero", spiega l'ecologo microbico Frank Aylward.

In un nuovo studio, il team ha scoperto che i virus giganti ospitano una grande varietà di geni coinvolti in aspetti del metabolismo cellulare, inclusi processi come l'assorbimento dei nutrienti, la raccolta della luce e il metabolismo dell'azoto. I geni metabolici sono già stati identificati nei virus, ma questa è una cosa diversa, sostengono i ricercatori.

Gli esperti, infatti, pensavano che i virus potessero acquisire i geni "per caso" da ospiti infetti. Qui, tuttavia, il team ha trovato lignaggi evolutivi di geni metabolici virali che sono andati molto più in profondità, milioni di anni, suggerendo relazioni di lunga data tra agenti patogeni e ospiti, il cui significato simbiotico resta in parte un mistero. "Ciò implica che i virus hanno avuto questi geni per milioni di anni, anche miliardi di anni, e sono geni metabolici specifici del virus", continua Aylward.

I virus giganti e i loro antenati potrebbero aver abitato accanto agli organismi cellulari per eoni, non solo replicandosi all'interno delle cellule delle creature viventi, ma esercitando un'influenza invisibile sui loro processi metabolici per tutto questo tempo. "I virus sono stati storicamente visti come accessori della vita cellulare, e come tali la loro influenza sui cicli biogeochimici è stata ampiamente vista attraverso l'obiettivo del loro impatto sulla mortalità dell'ospite, piuttosto che qualsiasi attività metabolica diretta", scrivono gli autori nello studio.

In futuro, i ricercatori vogliono condurre studi sperimentali per esplorare in che modo venga influenzato il metabolismo dell'ospite dai virus giganti.