La prima 'esoluna' mai scoperta potrebbe non esistere

Circa due anni fa, un gruppo di scienziati annunciò al mondo la scoperta della prima luna in orbita intorno ad un pianeta di un'altra stella: una "esoluna".

Questi dati provenivano dal telescopio spaziale Kepler, durante la visione del pianeta Kepler-1625b. Queste prime osservazioni erano state poi confermate dal telescopio Hubble. Tuttavia, una nuova ricerca ha constatato che questa luna potrebbe non esistere.

Quando gli astronomi cercano i pianeti intorno alle stelle, usano un metodo chiamato transito. Quando un pianeta extrasolare passa davanti la sua stella, quest'ultima riceve un abbassamento visibile della luminosità. Questo abbassamento della luminosità può essere misurato per dedurre l'esistenza di esopianeti (la maggior parte dei pianeti extrasolari sono stati scoperti usando questo metodo).

Gli scienziati due anni fa hanno usato questo metodo per trovare questa esoluna, che era stata ipotizzata essere grande quanto a Nettuno, in orbita ad un pianeta 10 volte più grande di Giove. Quando il pianeta Kepler-1625b è passato davanti alla sua stella, gli scienziati avevano notato un calo di luminosità secondario poco dopo il passaggio del pianeta.

Tuttavia, un secondo gruppo di ricercatori ha preso gli stessi dati di Hubble, ed eseguendo le proprie analisi, non sono riusciti a trovare questo ipotetico satellite. I ricercatori hanno poi esaminato i dati con gli scienziati che hanno fatto la prima scoperta, non trovando alcun errore in questa valutazione.

"Nessuno dei due team è stato in grado di identificare ciò che l'altra squadra ha sbagliato", ha affermato David Kipping, l'astronomo che ha osservato per la prima volta l'esoluna nel 2017. "Non possiamo mettere il dito su nulla che possa causare la differenza in queste due analisi e questo è frustrante."

Non si può quindi dire con certezza se il primo gruppo di ricercatori abbia trovato davvero questa esoluna e, fino a quando non si avranno prove più concrete, non è possibile confermarne l'esistenza.