La prima esoluna trovata potrebbe essere 10 volte più grande della Terra

Le esolune, chiamate anche satelliti extrasolari, sono corpi celesti legati gravitazionalmente ad un pianeta extrasolare, esattamente come la Luna e la Terra. La loro esistenza è data per certa, ma non sono mai state osservate direttamente.

Nel luglio del 2017, gli astronomi individuarono un'esoluna gigante - grande quanto Nettuno - che orbita Kepler-1625b, un enorme pianeta con una massa da 2 a 4 volte quella di Giove, che si trova a circa 8000 anni luce dalla Terra.

Il satellite extrasolare si chiama Kepler-1625 b I, e la sua esistenza è ancora oggetto di dibattito da parte degli scienziati. Tuttavia, altri scienziati hanno cercato di capire il meccanismo dietro la sua formazione, vista anche la sua natura "gigante".

Gli astronomi pensano che Kepler-1625 b I sia circa 10 volte più massiccio della Terra e orbita intorno al suo pianeta da una distanza media di 3 milioni di chilometri. "I parametri di Kepler-1625 b I sono paragonabili a quelli dei pianeti scoperti di recente in orbita vicino a stelle a bassa massa", scrive nel nuovo studio Bradley Hansen.

La luna non può essersi formata come i satelliti del nostro sistema solare. Il satellite, invece, è stato catturato poco dopo la nascita di entrambi i corpi celesti. I due mondi, quasi sicuramente, occupavano la stessa zona intorno alla stella.

In questo scenario proposto, il gigante gassoso Kepler-1625b riuscì a divorare molto più gas di Kepler-1625 b I, aumentando di dimensioni fino a diventare il mostro gassoso di oggi. La luna, rimanendo "senza nutrimento", si arrese all'attrazione gravitazionale del pianeta, diventando suo satellite.