Le esolune potrebbero ospitare forme di vita extraterrestre

Le esolune, o satelliti extra solari, sono oggetti celesti che si trovano fuori dal sistema solare. Questi satelliti potrebbero essere in grado di ospitare la vita, secondo una ricerca di un astrofisico dell'Università di Lincoln.

Abbiamo scoperto circa 4.000 pianeti extrasolari, alcuni davvero molto strani, e solamente una piccola parte di essi sono in grado di ospitare, almeno teoricamente, la vita, esistente in quella che è nota come zona abitabile.

Alcuni pianeti però, in particolare i giganti gassosi, possono ospitare delle lune che potrebbero contenere acqua liquida (si pensa la stessa cosa per le lune di Giove e di Saturno).

"Queste lune possono essere riscaldate internamente dall'attrazione gravitazionale del pianeta che orbitano." ha affermato il dottor Sutton, lo scienziato dietro lo studio. "Se trovate, queste lune offrono una strada promettente per trovare la vita extra-terrestre".

Così l'astrofisico ha esaminato la possibilità che alcune esolune possano trovarsi attorno all'esopianeta J1407b, un pianeta che ha degli anelli 200 volte più grandi di quelli di Saturno. A causa della loro dimensione e distanza dalla Terra, questi satelliti sono molto difficili da rilevare.

L'unico modo per cercarli è attraverso l'effetto gravitazionale sugli oggetti intorno a loro, e in questo caso gli anelli. Sutton ha poi eseguito diverse simulazioni al computer per modellare gli anelli attorno a J1407b, che si estendono per un totale di 120 milioni di chilometri.

Calcolando le forze gravitazionali di tutte le particelle, l'astrofisico ha poi aggiunto una luna all'infuori dei vari anelli. La ricerca non ha dato i frutti sperati, visto che è improbabile che gli effetti gravitazionali ottenuti siano causati da una luna ancora non localizzata.