Trovato un esopianeta abitabile dalle dimensioni della Terra a circa 300 anni luce da noi

Gli astronomi hanno scoperto, sepolto all'interno dei dati ottenuti dal veicolo spaziale Kepler, un esopianeta a circa 300 anni luce di distanza che potrebbe ospitare la vita. Il mondo, chiamato Kepler-1649 c, è leggermente più grande della Terra e orbita attorno a una stella nano rossa, le più comuni della Via Lattea.

Kepler-1649 c si trova nella zona abitabile della sua stella, la giusta posizione dall'astro in cui può esistere acqua liquida sulla superficie del pianeta. Il nuovo esopianeta trovato riceve circa il 75% della luce che riceviamo dal Sole, un fatto particolarmente promettente per la presenza della vita.

Tuttavia, ci sono molte incognite che ancora gli astronomi non sanno: ad esempio se la superficie del pianeta ospiti un'atmosfera o se i flare della nana rossa possano rendere il mondo inabitabile. "Questo mondo intrigante e distante ci dà ancora più speranza che una seconda Terra si trovi tra le stelle, in attesa di essere trovata", afferma Thomas Zurbuchen della NASA, in un comunicato stampa.

Nonostante la missione del telescopio spaziale Kepler sia finita da tempo, i ricercatori continuano a esaminare i dati archiviati della missione, alla ricerca di pianeti non visti. Finora, gli astronomi hanno scoperto più di 2.000 pianeti extrasolari confermati e oltre circa 2.500 candidati più promettenti grazie ai dati.

"È incredibile per me che l'abbiamo appena trovato, sette anni dopo che la raccolta dei dati si è fermata", aggiunge Jeff Coughlin, scienziato del SETI e coautore del documento. "Più dati otteniamo, più l'idea che esopianeti potenzialmente abitabili e di dimensioni terrestri siano comuni intorno a questo tipo di stelle aumenta", afferma infine Andrew Vanderburg, altro coautore dell'articolo pubblicato nella rivista The Astrophysical Journal Letters.