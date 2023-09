Questo esopianeta denso come il ferro è un mistero per gli astronomi

A circa 31 anni luce dal Sistema Solare, si trova un piccolo pianeta composto quasi interamente da ferro che ruota all’impazzata attorno alla sua stella. Si chiama Gliese 367 b e sta sfidando le nostre conoscenze sui meccanismi di formazione dei pianeti.

Era il 2021 quando il telescopio spaziale TESS rivelò il transito di un esopianeta attorno a una debole nana rossa. Il segnale era ai limiti della capacità di rilevamento di TESS, quindi gli astronomi sapevano che si trattava di un piccolo pianeta simile alla Terra.

Da analisi successive, gli astronomi hanno determinato che il raggio del pianeta è pari al 72% di quello della Terra e la sua massa è pari al 55% di quella terrestre. Ciò significa che la sua densità è paragonabile a quella del ferro. Inoltre, Gliese 367 b orbita attorno alla sua stella in appena 7,7 ore, a una distanza di poco superiore al milione di chilometri, vale a dire 150 volte più vicino di quanto non disti la Terra dal Sole.

Ora, un nuovo studio guidato dalla dottoranda del politecnico di Torino Elisa Goffo, ha gettato una nuova luce sull’origine di questo incredibile mondo alieno. Oltre a scoprire che Gliese 367 b è ancora più denso di quanto si pensasse, i ricercatori hanno scoperto altri due pianeti nel sistema stellare.

Questi due compagni sono più leggeri rispetto a Gliese 367 b, e indicano che il disco protoplanetario in cui si sono formati i pianeti del sistema stellare non era particolarmente ricco di ferro.

Secondo i ricercatori, quindi, Gliese 367 b potrebbe non essere sempre stato così come lo vediamo ora. Il pianeta potrebbe essere stato un gigante gassoso che si è spostato per qualche motivo nella regione interna del sistema prima di perdere i suoi strati esterni a causa del vento stellare, un po' come questo altro pianeta denso come l'acciaio.

In alternativa, Gliese 367 b potrebbe essere il nucleo ferroso di un pianeta roccioso che ha perso il suo guscio in seguito a qualche violento impatto, una fotografia di quello che potrebbe essere la Terra se venisse colpita da un evento tanto catastrofico.