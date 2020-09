Potrebbe essere stato trovato il primo esopianeta extragalattico di sempre

Gli astronomi, fino ad adesso, hanno scoperto più di 4.000 esopianeti, ovvero quei pianeti che orbitano intorno a una stella all'infuori del nostro Sistema Solare. Tuttavia, queste scoperte sono state effettuate solamente all'interno della nostra galassia, la Via Lattea. Non sono mai stati scoperti dei mondi all'infuori da essa... fino ad oggi.

Il motivo di questa mancanza è semplice: individuare pianeti in altre galassie è difficile, poiché sono troppo deboli. Tuttavia, Rosanne Di Stefano dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, insieme a diversi colleghi, afferma di aver trovato un pianeta nella galassia M51 Whirlpool a circa 23 milioni di anni luce dalla Terra vicino alla costellazione dell'Orsa Maggiore.

Questo mondo alieno, chiamato M51-ULS-1b, è probabilmente leggermente più piccolo di Saturno e orbita attorno a un sistema binario a una distanza di forse dieci volte la distanza della Terra dal Sole. L'osservazione - la prima del suo genere - è stata possibile a causa di una serie speciale di condizioni.

Il sistema binario ospite del pianeta è costituito da una stella di neutroni (oppure un buco nero) che sta divorando un'enorme stella vicina a una velocità enorme. La caduta di polvere di stelle rilascia enormi quantità di energia, rendendo questo sistema una delle fonti più luminose di raggi X (circa un milione di volte più luminosa dell'intera emissione del Sole a tutte le lunghezze d'onda) dell'intera Galassia Whirlpool.

Tuttavia, la fonte di questi raggi X è minuscola. Ciò significa che un pianeta delle dimensioni di Saturno in orbita a un miliardo di chilometri di distanza potrebbe eclissare completamente la sorgente, se dovesse passare direttamente di fronte nella linea visiva con la Terra. Il 20 settembre 2012 è esattamente quello che sembra essere successo e, per fortuna, l'osservatorio Chandra stava monitorando la situazione.

Ci sono vari motivi per cui una sorgente di raggi X può oscurarsi in questo modo: il primo è la presenza di un'altra piccola stella, come una nana bianca, ma non può essere poiché il sistema binario è troppo giovane; la fonte di raggi X potrebbe essersi attenuata a causa di un'interruzione del materiale, ma gli esperti avrebbero visto una diminuzione di luce maggiore. In questo caso, invece, tutte le frequenze luminose si sono attenuate e sono riapparse allo stesso tempo, suggerendo un'eclissi.

Insomma, se la scoperta si dovesse rivelare vera, siamo davanti a una scoperta che sarà ricordata a lungo!