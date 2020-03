L'esopianeta K2-18b, che contiene acqua liquida, ha nuvole ricche d'acqua

Vi abbiamo già parlato sulle nostre pagine dell'esopianeta K2-18b, che potrebbe ospitare dell'acqua liquida sulla sua superficie. La semplice presenza dell'acqua non è l'unica condizione necessaria per la vita. Anche la temperatura e la pressione sono importanti e, un nuovo studio, ci dà buone notizie per quanto riguarda le condizioni del mondo.

Secondo quanto riportato, la pressione dell'acqua liquida nel mondo potrebbe essere utile per l'evoluzione della vita. "Abbiamo riconosciuto abbastanza presto che questo è un obiettivo davvero unico", dichiara a Space.com Björn Benneke, un astronomo dell'Università di Montreal. Benneke e colleghi hanno utilizzato i telescopi spaziali Hubble e Spitzer (ormai "deceduto") per studiare K2-18b una dozzina di volte in un periodo di tre anni e raccogliere osservazioni precise sulla sua atmosfera.

"Niente di simile è mai stato fatto prima", dichiara Benneke. Il pianeta si trova a 110 anni luce di distanza e, dalla sua stella, il mondo riceve all'incirca la stessa quantità di energia che la Terra riceve dal Sole. Il team di astronomi ha utilizzato dei modelli per determinare che l'altezza, la pressione e la temperatura sul corpo celeste sono perfette per far sopravvivere l'acqua sulla sua superficie.

"L'unica spiegazione plausibile è che si tratti di nuvole di acqua liquida, molto simili a quelle che abbiamo sulla Terra", afferma Benneke. Sebbene K2-18b abbia le giuste condizioni per formare delle nuvole simili alla Terra, ciò non rende il pianeta stesso simile al nostro pianeta. Invece, è classificato come un sub-Nettuno, un gigante gassoso senza superficie. Tuttavia, gli astronomi hanno difficoltà a comprendere questi giganti di gas relativamente piccoli. "Non sappiamo bene cosa stia succedendo con questi pianeti", afferma infine l'uomo.

Ulteriori studi saranno effettuati in futuro, sopratutto grazie all'avvento della prossima generazione di telescopi.