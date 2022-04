L'esopianeta più lontano di tutti ricorda una nostra vecchia conoscenza

La missione Kepler della NASA aveva un obiettivo molto ambizioso: cercare dei pianeti intorno alle loro stelle simili alla Terra. Il telescopio utilizzato dall'agenzia spaziale americana è oggi in pensione, ma i dati della sua missione vengono studiati continuamente dagli scienziati, che effettuano sempre nuove scoperte.

Scavando nei dati dello strumento, gli scienziati hanno trovato il pianeta più lontano mai osservato: stiamo parlando di un esopianeta che si trova a ben 17.000 anni luce dalla Terra ed è un gemello quasi esatto di Giove, con massa simile e in orbita quasi alla stessa distanza dal Sole. Il corpo celeste è chiamato K2-2016-BLG-0005Lb.

Lo strumento per rilevare il pianeta ha utilizzato una tecnica chiamata microlensing gravitazionale, in modo simile ad Hubble che ha scoperto la stella più lontana di tutte. "Kepler non è mai stato progettato per trovare pianeti utilizzando la tecnica del microlensing, quindi, in molti modi, è sorprendente che lo abbia fatto", ha affermato l'astronomo Eamonn Kerins dell'Università di Manchester.

Gli esperti hanno dettagliato le loro scoperte sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, dopo aver pubblicato l'articolo sul server di prestampa arXiv. Gli scienziati hanno attuato un'analisi dei dati del 2016 che ha rilevato 27 possibili oggetti, cinque dei quali erano del tutto nuovi, non ancora identificati nei dati dei telescopi terrestri.

Uno di questi cinque eventi era proprio K2-2016-BLG-0005Lb. Il fatto che Kepler, uno strumento non progettato per il microlensing, sia stato in grado di effettuare questo tipo di rilevamento, fa ben sperare per i prossimi strumenti che saranno progettati proprio per questa tecnica, come il Nancy Grace Roman Space Telescope della NASA.

Insomma, nuovi importanti scoperte sono all'orizzonte, e noi non vediamo l'ora di scoprire quali saranno.