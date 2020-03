Trovato il primo esopianeta fuori dal piano galattico

Ad oggi, abbiamo identificato più di 4000 esopianeti nella Via Lattea, ed hanno tutti una cosa in comune: sono localizzati nel sottile disco galattico. TESS, il telescopio della NASA progettato per cacciare i pianeti, ha trovato il primo esopianeta al di fuori del piano galattico.

Il pianeta in questione si trova a circa 5870 anni luce di distanza dal disco ed è poco più grande della Terra, circa 1.088 volte, ma molto più denso: ha una massa pari a 8.7 volte quella del nostro pianeta. Per scoprire come gli astronomi possono trovare gli esopianeti potete leggere il nostro approfondimento.

La stella intorno a cui ruota si chiama LHS 1815 e il pianeta (con molta fantasia) è stato nominato LHS 1815b.

Quando si pensa a una galassia come la nostra Via Lattea, pensiamo a un disco sottile che contiene la maggior parte delle stelle e un buco nero supermassivo al centro. La forma piatta è il risultato di un fenomeno complesso che coinvolge la fase di raffreddamento del gas e la conservazione del momento angolare.

Alcune di queste galassie hanno una struttura più complessa, oltre al disco nel piano galattico ne possiedono un altro, meno denso e più spesso. Le stelle nel disco spesso hanno più di 10 miliardi di anni, con una metallicità bassa e con una velocità di movimento molto alta; hanno un'orbita che passa attraverso il disco sottile.

Le stelle che possiedono pianeti tendono ad avere un'alta metallicità, quindi ci si aspetta che le stelle nel disco più spesso ostacolino il processo di formazione planetaria. Quando LHS 1815b è stato trovato, il sistema era lontano "solo" 97 anni luce ma ha subito attirato l'attenzione degli astronomi: un pianeta roccioso non si trova tutti i giorni.

LHS 1815 è una nana rossa abbastanza tranquilla, ma il pianeta si trova così vicino da essere interessato dalle forti emissioni radiative della stella. I brillamenti possono essere letali per la presenza di vita e sono un parametro fondamentale per ipotizzare la sua presenza su un pianeta.

Attualmente si trova vicino al piano galattico ma gli studi dei ricercatori hanno stimato la sua distanza massima dal disco ed è pari a 5870 anni luce. Tuttavia la sua vicinanza alla Terra rappresenta una grande opportunità per studiare un sistema formatosi in un ambiente molto diverso rispetto al nostro. Potremmo addirittura studiare la sua atmosfera grazie al James Webb Space Telescope, che verrà lanciato quest'anno.

"Sarà una grande opportunità per studiare la differenza nell'evoluzione planetaria tra il disco sottile e il disco più spesso," scrivono i ricercatori nel loro studio.