L'esopianeta WASP-79b in cui piove ferro potrebbe avere i cieli gialli

I cieli dell'esopianeta gassoso WASP-79b sfoggiano una tonalità giallastra, secondo un recente studio. Il mondo si trova a circa 780 anni luce dalla Terra, gira estremamente vicino alla sua stella ospite e completa un'orbita ogni 3,7 giorni terrestri. La temperatura del pianeta è di circa 1.650 °C ed è più grande di Giove.

Gli scienziati alla base della nuova ricerca hanno studiato l'atmosfera di WASP-79b utilizzando il telescopio spaziale Hubble della NASA e il Magellan Consortium's Magellan II Telescope in Cile. Queste osservazioni non hanno mostrato segni di "scattering di Rayleigh", un fenomeno in cui piccole particelle di polvere ad alta quota causano la dispersione differenziata delle lunghezze d'onda della luce delle stelle.

Lo scattering di Rayleigh spiega perché il cielo della Terra è blu; questo colore della luce ha una lunghezza d'onda molto breve e quindi rimbalza molto più di altri colori. Non è chiaro il motivo per cui questo fenomeno potrebbe non verificarsi sul WASP-79b. "Questa è una forte indicazione di un processo atmosferico sconosciuto che non stiamo semplicemente prendendo in considerazione nei nostri modelli fisici", afferma l'autore dello studio Kristin Showalter Sotzen.

Attraverso i cieli di WASP-79b molto probabilmente piove ferro, una caratterista già individuata anche in altri pianeti simili. Nell'atmosfera di questo pianeta, inoltre, Hubble ha anche individuato segni di vapore acqueo (non è l'unico mondo), una scoperta che ha portato WASP-79b nella lista dei primi bersagli per il telescopio spaziale James Webb della NASA.